Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad Connexion 2030 : la CCIAMA se mobilise pour porter la voix du secteur privé à Abu Dhabi


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 27 Août 2025



Tchad Connexion 2030 : la CCIAMA se mobilise pour porter la voix du secteur privé à Abu Dhabi
Lors d'un point de presse animé par le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et d’Artisanat du Tchad (CCIAMA), Ali Adji Seid, a détaillé la stratégie de l'institution pour la table ronde de financement du Programme National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».

Le président a présenté le plan ambitieux conçu pour porter haut la voix du secteur privé tchadien et convaincre les investisseurs internationaux lors du sommet prévu en novembre à Abu Dhabi. D'emblée, le ton était à l'action et à la détermination. M. Seid a positionné la CCIAMA non comme un simple facilitateur, mais comme le « fer de lance » d'une économie nationale avide de partenariats solides.

Pour incarner cette ambition, l'institution a mis sur pied une cellule spéciale, composée d’acteurs engagés et d’experts-conseils, dont la mission sera de piloter les initiatives privées avant, pendant et après l’événement de novembre. Sous l'animation du président Ali Adji Seid, la feuille de route s’est articulée autour de trois axes majeurs. Le premier pilier concerne la préparation et l’uniformisation des dossiers.

« Nous assurons un accompagnement rigoureux des porteurs de projets pour garantir le respect des critères standards internationaux », a déclaré M. Seid. L’objectif est de structurer des propositions « bancables » et de faciliter la recherche de partenaires fiables pour conclure des « accords bénéfiques ». Ensuite, pour moderniser l'approche et amplifier sa portée, la CCIAMA a développé une plateforme web innovante.

Le président a présenté cet outil comme un levier essentiel pour mettre en lumière « l’énorme potentiel » des initiatives entrepreneuriales tchadiennes et servir de pont pour un « réseautage efficace » avec la communauté mondiale des investisseurs.

Enfin, l’ambition est de mobiliser l’ensemble du secteur privé national. Ali Adji Seid a lancé un appel à une union « ambitieuse et déterminée » de toutes les forces vives pour contribuer significativement à la concrétisation des objectifs du PND. Il s’agit de bâtir, grâce à une « approche collaboratrice », un cadre propice à l’essor économique du pays.

Pour conclure, Ali Seid Adji, indique que « c’est avec optimisme et détermination que la CCIAMA s’engage à jouer un rôle crucial dans cette entreprise collective », a affirmé le président. Son message était sans équivoque : sous son impulsion, le secteur privé entendra bien être un acteur central du développement durable du Tchad et compte peser de tout son poids dans les discussions à venir.

Alors que la table ronde d’Abu Dhabi s’annonce comme un moment décisif pour le financement des projets structurants du Tchad, la stratégie claire et modernisée présentée par Ali Adji Seid démontre une volonté de renouveler l'approche économique du pays. Tous les regards sont désormais tournés vers la concrétisation de ce plan et sa réception par la communauté financière internationale en novembre prochain.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/08/2025

Tchad : engagement pour une pêche et une aquaculture intégrées face aux défis mondiaux

Tchad : engagement pour une pêche et une aquaculture intégrées face aux défis mondiaux

Tchad : les foyers de N'Djamena menacés par les illusions de la vie des autres Tchad : les foyers de N'Djamena menacés par les illusions de la vie des autres 26/08/2025

Populaires

Libye : Vidéo choquante d’un migrant tchadien exécuté dans le désert par une milice

27/08/2025

Tchad : deux nouveaux postes créés à la Présidence de la République

26/08/2025

Tchad : des nominations au Conseil Supérieur de la Magistrature

26/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter