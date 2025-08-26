Tchad Connexion 2030 : la CCIAMA se mobilise pour porter la voix du secteur privé à Abu Dhabi











Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 27 Août 2025





Lors d'un point de presse animé par le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et d’Artisanat du Tchad (CCIAMA), Ali Adji Seid, a détaillé la stratégie de l'institution pour la table ronde de financement du Programme National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».



Le président a présenté le plan ambitieux conçu pour porter haut la voix du secteur privé tchadien et convaincre les investisseurs internationaux lors du sommet prévu en novembre à Abu Dhabi. D'emblée, le ton était à l'action et à la détermination. M. Seid a positionné la CCIAMA non comme un simple facilitateur, mais comme le « fer de lance » d'une économie nationale avide de partenariats solides.



Pour incarner cette ambition, l'institution a mis sur pied une cellule spéciale, composée d’acteurs engagés et d’experts-conseils, dont la mission sera de piloter les initiatives privées avant, pendant et après l’événement de novembre. Sous l'animation du président Ali Adji Seid, la feuille de route s’est articulée autour de trois axes majeurs. Le premier pilier concerne la préparation et l’uniformisation des dossiers.



« Nous assurons un accompagnement rigoureux des porteurs de projets pour garantir le respect des critères standards internationaux », a déclaré M. Seid. L’objectif est de structurer des propositions « bancables » et de faciliter la recherche de partenaires fiables pour conclure des « accords bénéfiques ». Ensuite, pour moderniser l'approche et amplifier sa portée, la CCIAMA a développé une plateforme web innovante.



Le président a présenté cet outil comme un levier essentiel pour mettre en lumière « l’énorme potentiel » des initiatives entrepreneuriales tchadiennes et servir de pont pour un « réseautage efficace » avec la communauté mondiale des investisseurs.



Enfin, l’ambition est de mobiliser l’ensemble du secteur privé national. Ali Adji Seid a lancé un appel à une union « ambitieuse et déterminée » de toutes les forces vives pour contribuer significativement à la concrétisation des objectifs du PND. Il s’agit de bâtir, grâce à une « approche collaboratrice », un cadre propice à l’essor économique du pays.



Pour conclure, Ali Seid Adji, indique que « c’est avec optimisme et détermination que la CCIAMA s’engage à jouer un rôle crucial dans cette entreprise collective », a affirmé le président. Son message était sans équivoque : sous son impulsion, le secteur privé entendra bien être un acteur central du développement durable du Tchad et compte peser de tout son poids dans les discussions à venir.



Alors que la table ronde d’Abu Dhabi s’annonce comme un moment décisif pour le financement des projets structurants du Tchad, la stratégie claire et modernisée présentée par Ali Adji Seid démontre une volonté de renouveler l'approche économique du pays. Tous les regards sont désormais tournés vers la concrétisation de ce plan et sa réception par la communauté financière internationale en novembre prochain.





