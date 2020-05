Tchad - Covid-19 : "L'hôpital de Farcha est loin d'être saturé, il a de la place" (ministre Santé)

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, est à l'Assemblée nationale ce lundi où il répond aux questions des députés. Il a apporté plusieurs précisions sur la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a démenti les allégations selon lesquelles il n'y aurait pas de places à l'hôpital de Farcha. "Il y a plus de 84 lits vides aujourd'hui (...) Nous sommes prêts à recevoir", a-t-il dit.



"L'hôpital de Farcha est loin d'être saturé, il a de la place, des compétences, il peut encore faire face", selon le ministre de la Santé publique qui s'est montré rassurant sur les capacités de lutte du Tchad mais a insisté sur le respect des mesures, notamment le port de masque pour faire inverser la courbe.



"N'envoyons pas les patients dans les hôpitaux privés"



"Il y a de la place (à l'hôpital de Farcha, Ndlr). N'envoyons pas les patients dans les hôpitaux privés. Ils n'ont pas les compétences pour le moment. S'ils partent là-bas, ils contaminent le personnel de la santé", a mis en garde le ministre, ajoutant que l'hôpital est entrain de donner de bon résultats.



À ce jour, le Tchad a détecté 117 cas depuis le 19 mars 2020. 68 malades sont sous traitement, 39 patients sont guéris et 10 sont décédés. ​Le ministre a indiqué à l'Assemblée nationale qu'une personne est décédée ce matin. Il n'a pas donné plus de détails.