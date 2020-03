Tchad - Covid-19 : l'UNFPA offre du matériel au ministère de la santé

Le ministre de la Santé publique a réceptionné mardi un don du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). dans le cadre de l'appui au Gouvernement face à la pandémie du coronavirus.



Le don a été remis à N'Djamena par la représentation de l'UNFPA) au Tchad.



Il est composé de 100 dispositifs de lavage de mains avec support métallique, 100 fûts de 100 litres avec robinets, des sceaux de 21 litres, 12 tentes de 12m² , six tentes de 24 m², 10 cartons de savons et d'autres matériels, précise le ministère de la Santé publique.



Le coût du don est estimé à plus de 16 millions de Francs CFA.