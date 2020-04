Tchad / Covid-19 : les taximan craignent le pire pour leurs affaires

Selon lui, il est rare de trouver une course car les marchés sont fermés et les visites se font rares. C'est également le cas pour six autres chauffeurs de taxi qui attendent patiemment une course, ce lundi.



Certains chauffeurs de taxi ne sont pas propriétaires du véhicule et travaillent pour quelqu'un. Ils circulent en journée et doivent verser chaque jour une certaine somme au propriétaire du taxi.



Tout comme Mahamat Ousman, plusieurs "taximan" souhaitent que le prix du carburant soit revu à la baisse. Ils proposent également que les taxis soient autorisés à prendre six personnes afin de stabiliser leur situation, tout en prenant des dispositions hygiéniques.



De l'avis de clients, l'Etat doit prendre des mesures pour aider les taxis, au risque que ces derniers ne puissent plus tenir assez longtemps.



"D'ici au grand marché, on paye au taxi 200 Fcfa par personne. Il ne prend que trois personnes, doit mettre le carburant, assurer l'entretien et prendre en charge son foyer. C'est compliqué de tout gérer. Je lui ai donné 500 Fcfa car je connais sa situation", explique un client.

Certains chauffeurs de taxi qui travaillent pour le compte d'une personne ont même abandonné le véhicule, compte tenu de la situation.



Fin mars, le ministre des Finances et du Budget a tenu une rencontre avec le patronat et la Chambre de commerce afin d'échanger sur des perspectives visant à éviter un effondrement économique.