Tchad : Dénédjim Julienne élue présidente du bureau provincial de l'UNDR au Moyen-Chari

Le 4 août 2023, le bureau provincial de l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR) a tenu une Assemblée Générale Elective dans les locaux du Lycée de l'Excellence Scientifique de Sarh.



Nodjiadoum Ngardji, le Président sortant, a dressé un bilan de son mandat en soulignant les différentes difficultés rencontrées par le bureau, mais également les succès surmontés grâce à son équipe.



À l'issue des élections, Mme Dénédjim Julienne a été élue présidente provinciale de l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau. Elle a exprimé son engagement à promouvoir les idéaux de son parti, à cultiver le vivre ensemble au sein du parti et à encourager tous les militants et militantes de l'UNDR dans la province du Moyen-Chari à se faire recenser et à conserver leur carte d'électeur. Selon elle, seul le recensement permettra de déterminer quelle forme d'État les Tchadiens choisiront le jour du vote.