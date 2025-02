Tchad - Dernier show pour Waïti Chiftakef : une soirée riche en émotions

Le beau jardin de l'Institut Français du Tchad a été le théâtre d'un événement marquant dans l'univers du rap tchadien : le retrait de la scène musicale de l'artiste Waiti Chiftakef. L'excitation était palpable parmi les artistes, promoteurs culturels et journalistes présents. Waiti Chiftakef a fait son entrée sur scène, accompagné de son acolyte rappeur, dans une ambiance qui ressemblait au début d'un voyage musical, bien que ce fût un adieu. Toujours fidèle à son style, Waiti a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son énergie ni de son débit rapide, en déroulant un répertoire de ses plus grands succès. Ce concert a non seulement marqué la fin de sa carrière, mais a également célébré le retour sur scène de Obie G, une figure emblématique du rap tchadien. Après plus de dix ans de carrière, Waiti a offert un spectacle aérien impressionnant qui a laissé le public sans voix. Cependant, cette soirée représente une fin pour l'artiste. La soirée s'est également distinguée par un hommage chaleureux aux journalistes et promoteurs culturels, témoignant de l'importance de leur rôle dans l'évolution de la scène musicale au Tchad.

L'événement a été un véritable mélange d'émotion et de célébration, marquant une page importante de l'histoire du rap tchadien.