Le samedi 6 septembre 2025, dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement, l'Association pour la Générosité et l’Amitié des jeunes intègres (AGAJI), en collaboration avec la délégation provinciale de l'Environnement du Logone Occidental, a planté des arbres au lycée moderne de Doumbeur, dans la ville de Moundou.
|
TCHAD
Tchad : Des associations plantent des arbres à Moundou
Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Septembre 2025
En réponse à l'appel du ministre de l'Environnement, Hassan Bakhit Djamous, plusieurs organisations de la société civile tchadienne se mobilisent.
Le samedi 6 septembre 2025, dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement, l'Association pour la Générosité et l’Amitié des jeunes intègres (AGAJI), en collaboration avec la délégation provinciale de l'Environnement du Logone Occidental, a planté des arbres au lycée moderne de Doumbeur, dans la ville de Moundou.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle