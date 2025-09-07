Tchad : Des associations plantent des arbres à Moundou







Le samedi 6 septembre 2025, dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement, l'Association pour la Générosité et l’Amitié des jeunes intègres (AGAJI), en collaboration avec la délégation provinciale de l'Environnement du Logone Occidental, a planté des arbres au lycée moderne de Doumbeur, dans la ville de Moundou.