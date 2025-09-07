Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Des associations plantent des arbres à Moundou


Alwihda Info | Par - 8 Septembre 2025


En réponse à l'appel du ministre de l'Environnement, Hassan Bakhit Djamous, plusieurs organisations de la société civile tchadienne se mobilisent.


Le samedi 6 septembre 2025, dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement, l'Association pour la Générosité et l’Amitié des jeunes intègres (AGAJI), en collaboration avec la délégation provinciale de l'Environnement du Logone Occidental, a planté des arbres au lycée moderne de Doumbeur, dans la ville de Moundou.
