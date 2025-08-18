TCHAD

Tchad : Des ateliers conjoints contre les abus et l'exploitation sexuels

Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Août 2025

Des ateliers ont débuté ce matin, 18 août 2025, pour aborder la stratégie et les outils de communication en matière de Prévention de l'Exploitation et des Abus Sexuels (PEAS, ou PSEA en anglais). Ces ateliers, qui dureront trois jours, sont organisés au Tchad avec deux objectifs principaux.