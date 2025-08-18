Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Des ateliers conjoints contre les abus et l'exploitation sexuels


Alwihda Info | Par - 18 Août 2025


Des ateliers ont débuté ce matin, 18 août 2025, pour aborder la stratégie et les outils de communication en matière de Prévention de l'Exploitation et des Abus Sexuels (PEAS, ou PSEA en anglais). Ces ateliers, qui dureront trois jours, sont organisés au Tchad avec deux objectifs principaux.


Assurer des partenariats et une communication sécurisés

 
  1. Harmoniser les standards d'évaluation : Les ateliers visent à harmoniser les méthodes d'évaluation des capacités PEAS des partenaires de mise en œuvre via la plateforme UNPP. L'objectif est de garantir que les programmes et projets ne présentent aucun risque d'abus et d'exploitation sexuels pour les populations assistées.
  2. Renforcer la communication avec les communautés : L'initiative "PSEA et Frontline", développée par l'OIM et le PAM, sera utilisée pour renforcer la stratégie de communication avec les communautés assistées. Cela vise à garantir que chaque membre de la communauté a accès à des informations claires, adaptées et protectrices.


L'atelier a réuni des autorités locales et communautaires, des représentants du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, des points focaux PEAS des agences des Nations Unies, des ONG partenaires et des experts.
Peter Kum
Peter Kum


