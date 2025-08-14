Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Des avancées notables dans les travaux routiers du Mayo Kebbi Ouest


Alwihda Info | Par - 15 Août 2025


Le délégué des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier du Mayo Kebbi Ouest, Yaya Kabir, a effectué une visite de terrain pour constater les progrès des chantiers routiers dans la région.


Tchad : Des avancées notables dans les travaux routiers du Mayo Kebbi Ouest


 

Des ouvrages hydrauliques achevés pour faciliter la circulation

 
Les travaux des ouvrages hydrauliques de Balani 1, Balani 2 et Radié sont désormais terminés. Ces réalisations, menées par l’Entreprise Nationale des Constructions des Infrastructures et des Services (ENCIS), visent à améliorer la circulation des habitants.

 
Sur l’axe Pala-Fianga, des travaux sont également en cours sur le pont de Makka. En attendant la fin du chantier, des déviations en conteneurs ont été mises en place pour assurer la continuité du trafic.

 
Le délégué Yaya Kabir s’est dit satisfait de l'avancement des travaux et a appelé les équipes à respecter les délais et les normes de qualité.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/08/2025

Tchad/Royaume-Uni : le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni a présenté les copies figurées de ses lettres de créance

Tchad/Royaume-Uni : le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni a présenté les copies figurées de ses lettres de créance

Tchad : l'interdiction oubliée, les plastiques « leida » continuent d'envahir N'Djamena Tchad : l'interdiction oubliée, les plastiques « leida » continuent d'envahir N'Djamena 14/08/2025

Populaires

Tchad : inauguration d'une unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais

14/08/2025

Tchad-Niger : coopération transfrontalière entre les autorités du Kanem et de Diffa

14/08/2025

Tchad : à N’Djamena, des jeunes s'organisent pour lutter contre les inondations

14/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? 04/08/2025 - Elwood Dk

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter