Tchad : Des avancées notables dans les travaux routiers du Mayo Kebbi Ouest





Des ouvrages hydrauliques achevés pour faciliter la circulation

Les travaux des ouvrages hydrauliques de Balani 1, Balani 2 et Radié sont désormais terminés. Ces réalisations, menées par l’Entreprise Nationale des Constructions des Infrastructures et des Services (ENCIS), visent à améliorer la circulation des habitants.





Sur l’axe Pala-Fianga, des travaux sont également en cours sur le pont de Makka. En attendant la fin du chantier, des déviations en conteneurs ont été mises en place pour assurer la continuité du trafic.





Le délégué Yaya Kabir s’est dit satisfait de l'avancement des travaux et a appelé les équipes à respecter les délais et les normes de qualité.