Tchad : Des femmes du Moyen-Chari transforment le karité en opportunité économique





Selon la présidente de la coordination, Mme Nguendoyoum Mbaïamdené Géraldine, ce projet, lancé le 26 juillet, a pour objectif de permettre aux femmes de gagner en autonomie économique. "Nous voulons mettre à la disposition des consommateurs des produits locaux, naturels et de qualité, fabriqués ici même au Moyen-Chari", a-t-elle déclaré.





Pour cette première phase, plus de 300 litres de beurre de karité ont été transformés. Fortes de ce succès, les femmes envisagent déjà de se lancer dans la commercialisation et de diversifier leurs activités en incluant d'autres produits locaux.