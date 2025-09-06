Tchad : Des fournitures scolaires pour le Kanem-Est





La cérémonie de remise officielle a eu lieu en présence des autorités locales. Les kits offerts, qui contiennent des cahiers, des ardoises, des stylos, des maillots et des ballons, ont pour but d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves tout en encourageant leur développement physique et social.





Le député a souligné que son initiative s'inscrit dans une démarche de proximité et de responsabilité, visant à faire de l'éducation un pilier du progrès pour l'avenir de la province et du pays.