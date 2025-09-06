Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Des fournitures scolaires pour le Kanem-Est


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 7 Septembre 2025


Le député du Kanem-Est, Abakar Mahamat Abdramane, a fait don de fournitures scolaires et sportives à plusieurs écoles du département. Ce geste répond à un appel à l'aide lancé par le préfet local, Abakar Abderahim Eriteyro Ardja, qui avait signalé un manque criant de matériel dans les établissements de la région.


La cérémonie de remise officielle a eu lieu en présence des autorités locales. Les kits offerts, qui contiennent des cahiers, des ardoises, des stylos, des maillots et des ballons, ont pour but d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves tout en encourageant leur développement physique et social.


Le député a souligné que son initiative s'inscrit dans une démarche de proximité et de responsabilité, visant à faire de l'éducation un pilier du progrès pour l'avenir de la province et du pays.


