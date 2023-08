Tchad : Des individus interpellés pour destruction de l’environnement à Massakory

Plusieurs individus destructeurs de l'environnement, ont été arrêtés et présentés à la presse locale à Massakory le 16 aout 2023 par le directeur générale de la garde forestière et faunique, le Général de brigade Bokhit Ali Diar en présence du gouverneur, Satadjim Succès Noël.



Ces destructeurs de l'environnement ont été interceptés avec 20 charrettes en provenance du Chari-Baguirmi pour les vendre à Dagana.



Le général Bokhit Ali Diar affirme que malgré l'interdiction par l'Etat de cette pratique dangereuse pour l'environnement, ces derniers continuent par détruire l'environnement en complicité de quelques agents forestiers.



Tout en indiquant que les charrettes ainsi que leurs contenus sont saisis, le gouverneur de la province du Hadjer-Lamis, M. Satadjim Succès Noël, affirme que ces individus qui détruisent l'environnement seront traduits en justice pour répondre de leurs actes.



« La coupe abusive de bois est interdite sur l’ensemble du territoire national. Il y a un bon moment, le Maréchal du Tchad (paix à son âme) a pris des mesures interdisant la coupe de bois et l’utilisation du charbon. Des présumés auteurs de cette destruction de l’environnement sont arrêtés et envoyés en prison à Koro-Toro », explique le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Mahamat Abdelkerim Hanno, lors d’une descente ce 14 août 2023 au poste forestier de Lamadji.

Malgré les différentes campagnes de sensibilisation et bien d’autres activités menées dans le but de la protection de l’environnement, le phénomène non seulement de la destruction de l’environnement, mais le braconnage fait son bonhomme de chemin à travers tout le pays aujourd’hui.



Il ne manque pas un seul jour où les éléments de la garde forestière et faunique mettent la main sur ces destructeurs de l’environnement. Ils sont le plus souvent arrêtés avec une grande quantité de charbon ou encore des véhicules transportant des sacs de charbon alors que les plus hautes autorités ont pris une décision interdisant cette pratique.



Aujourd’hui, l’exploitation irresponsable des forêts a des conséquences sociales et environnementales très lourdes. Réduction de la biodiversité, érosion, pollution de l’eau ou perturbation de son cycle, voir même, déforestation.