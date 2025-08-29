TCHAD

Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 29 Août 2025

Une vingtaine de jeunes a participé à un atelier de formation sur le protocole cérémonial, lancé ce jeudi 28 août 2025 à Abéché. Organisée par le Secrétariat général du Conseil provincial du Mouvement patriotique du salut (MPS) du Ouaddaï, cette formation a pour but de professionnaliser l'organisation des événements.