Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 29 Août 2025


Une vingtaine de jeunes a participé à un atelier de formation sur le protocole cérémonial, lancé ce jeudi 28 août 2025 à Abéché. Organisée par le Secrétariat général du Conseil provincial du Mouvement patriotique du salut (MPS) du Ouaddaï, cette formation a pour but de professionnaliser l'organisation des événements.


Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché


  Au cours de ces trois jours, les participants seront formés sur plusieurs modules, notamment :
  • La préparation et l'organisation des événements.
  • La gestion des audiences.
  • L'aménagement des salles de réunion.
Le secrétaire général du MPS du Ouaddaï, Ismail Mahamat Saleh Bilal, a souligné l'importance de cette formation, qui est une première pour le parti. Le formateur, Abdelaziz Salah Adam, a incité les participants à être assidus pour maîtriser ces techniques essentielles.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/08/2025

Tchad : à Abéché, l'ONG Base lance une campagne de sensibilisation contre le choléra

Tchad : à Abéché, l'ONG Base lance une campagne de sensibilisation contre le choléra

Tchad : redéfinir les soins de santé, les communautés comme actrices du projet MSF Tchad : redéfinir les soins de santé, les communautés comme actrices du projet MSF 28/08/2025

Populaires

Tchad : l’AILC dévoile des détournements massifs et engage des poursuites judiciaires

28/08/2025

Tchad : climat, la jeunesse réclame 10 % des fonds d’adaptation pour ses initiatives locales

28/08/2025

Tchad : à N’Djamena, clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile

28/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter