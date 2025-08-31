Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché





L'initiative visait à renforcer les compétences des jeunes en matière de protocole pour combler les lacunes au sein du parti. Au cours de ces trois jours (du 28 au 30 août 2025), les participants ont appris des modules essentiels pour l'organisation d'événements. Au nom des participants, Mahamat Ali Djali a remercié les organisateurs pour ces nouvelles connaissances acquises.





Abdelaziz Bichara Charfadine, initiateur de la formation, a souligné l'importance de ce programme pour le parti et a annoncé que d'autres initiatives étaient en cours. Ismail Mahamat Saleh Bilal a pour sa part précisé que les 31 jeunes formés seraient amenés à couvrir toutes les activités du parti dans la province. La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestations aux participants.