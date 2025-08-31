Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 31 Août 2025


Le Mouvement patriotique du salut (MPS) du Ouaddaï a clôturé ce samedi 30 août 2025 un atelier de formation de trois jours sur les techniques protocolaires, destiné à une vingtaine de jeunes de la province. La cérémonie s'est déroulée à l'École Normale d'Instituteurs Bilingue d'Abéché, en présence du secrétaire général du MPS du Ouaddaï, Ismail Mahamat Saleh Bilal, et du maire de la ville, Dr. Abdelmahmoud Adam Yaya.


  L'initiative visait à renforcer les compétences des jeunes en matière de protocole pour combler les lacunes au sein du parti. Au cours de ces trois jours (du 28 au 30 août 2025), les participants ont appris des modules essentiels pour l'organisation d'événements. Au nom des participants, Mahamat Ali Djali a remercié les organisateurs pour ces nouvelles connaissances acquises.

 
Abdelaziz Bichara Charfadine, initiateur de la formation, a souligné l'importance de ce programme pour le parti et a annoncé que d'autres initiatives étaient en cours. Ismail Mahamat Saleh Bilal a pour sa part précisé que les 31 jeunes formés seraient amenés à couvrir toutes les activités du parti dans la province. La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestations aux participants.


N'Djamena : risques Sanitaires accrus avec l'arrivée de la saison des pluies

​Tchad : Une mère tue son fils de trois ans lors d'un accès de colère

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

