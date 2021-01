Tchad : Des regroupements féminins du Batha soutiennent la candidature du président Déby

Les femmes de plusieurs associations, groupements et fédérations de la province du Batha ont décidé de soutenir la candidature du Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, à l’élection présidentielle prévue en 2021. Elles l’ont fait savoir au cours d’un point de presse animée hier après-midi.



L’appel à la candidature du Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la république du Tchad, chef de l'Etat, pour un nouveau mandat, procède de leur souhait ardent pour la consolidation des acquis, avec en prime, la paix, la sécurité, la stabilité, la promotion des femmes et l'intégration socio-économique des jeunes.



En effet, les femmes du Betha sont convaincues que le président Deby est le seul, aujourd'hui, habilité à diriger les Tchadiens et à conduire le pays vers un avenir meilleur. Selon elles, le peuple tchadien et plus particulièrement la province du Batha, sont témoins de ses nombreuses réalisations dans les différents domaines qui ont contribué à améliorer les conditions de vie des citoyens, et à changer l'image de la province et du Tchad tout entier.