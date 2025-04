Tchad : Destruction massive d'arbres sur le site pétrolier de Cécilia - Le Ministère de l'Environnement saisit la justice

Monsieur Koularambaye Koundja Julien a tenu à rappeler que, conformément à la législation en vigueur au Tchad, l’autorisation de coupe d’arbres relève de la compétence du Délégué de l’Environnement, du Ministre de l'Environnement, voire du Président de la République, selon les cas spécifiés par la loi. En aucun cas, un chef de village n'est habilité à accorder une telle autorisation.





Le Ministère de l’Environnement a lancé un appel pressant aux autorités locales, les exhortant à faire preuve de vigilance et de fermeté face aux individus et aux pratiques qui contribuent à la destruction de la nature. Il a également appelé les populations à respecter scrupuleusement les textes de la République relatifs à la protection de l’environnement, soulignant l'importance de la préservation du patrimoine naturel pour les générations présentes et futures.