Tchad : Deux jeunes Tchadiens lauréats d'une compétition mondiale du Coran





Ce jeudi 28 août, le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, a tenu à honorer les deux champions. Il les a invités à rompre le jeûne avec lui, puis à la prière du Maghreb. Les deux lauréats ont présenté leurs trophées au chef de l'État en présence d'une délégation du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad (CSAI).





Le président a félicité les jeunes pour leur performance, soulignant qu'ils ont hissé le Tchad sur la scène mondiale de la lecture et de la mémorisation du Saint Coran.