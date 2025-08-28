Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Deux jeunes Tchadiens lauréats d'une compétition mondiale du Coran


Alwihda Info | Par - 29 Août 2025


Deux jeunes Tchadiens, Mahamat Adam Mahamat et Mahamat Tahir Kosseï, ont brillé à la 45e édition de la compétition mondiale du Saint Coran, qui s'est déroulée du 8 au 20 août 2025 à La Mecque. Face à 179 participants venus de 128 pays, ils ont remporté respectivement le premier prix de la première catégorie et le deuxième prix de la troisième catégorie.


Tchad : Deux jeunes Tchadiens lauréats d'une compétition mondiale du Coran


  Ce jeudi 28 août, le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, a tenu à honorer les deux champions. Il les a invités à rompre le jeûne avec lui, puis à la prière du Maghreb. Les deux lauréats ont présenté leurs trophées au chef de l'État en présence d'une délégation du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad (CSAI).

 
Le président a félicité les jeunes pour leur performance, soulignant qu'ils ont hissé le Tchad sur la scène mondiale de la lecture et de la mémorisation du Saint Coran.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/08/2025

Tchad : affrontement meurtrier autour d’un champ à 60km de Mao

Tchad : affrontement meurtrier autour d’un champ à 60km de Mao

​Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno offre 30 000 places pour le match Sao – Black Stars ​Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno offre 30 000 places pour le match Sao – Black Stars 28/08/2025

Populaires

Tchad : l’AILC dévoile des détournements massifs et engage des poursuites judiciaires

28/08/2025

Tchad : climat, la jeunesse réclame 10 % des fonds d’adaptation pour ses initiatives locales

28/08/2025

Tchad : à N’Djamena, clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile

28/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter