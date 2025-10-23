Tchad : Deux présumés malfrats présentés à la presse locale de Pala





La présentation a eu lieu dans les locaux de la délégation générale du gouvernement à Pala, en présence des forces de défense et de sécurité, ainsi que de plusieurs autorités administratives. Selon Abdelmanane Khatab, cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts pour assainir la province et rétablir la tranquillité des populations. Il a salué le travail des forces de défense et de sécurité, tout en les encourageant à intensifier leurs efforts pour traquer les malfaiteurs et démanteler les réseaux criminels opérant dans la région.





Le délégué général a également appelé ses collaborateurs, les forces de sécurité, ainsi que la presse locale, à travailler en synergie pour mettre fin au phénomène du banditisme dans le Mayo-Kebbi Ouest.