Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Deux présumés malfrats présentés à la presse locale de Pala


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 24 Octobre 2025


La lutte contre le grand banditisme se poursuit activement dans la province du Mayo-Kebbi Ouest. Ce jeudi 23 octobre 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province, Abdelmanane Khatab, a présenté à la presse locale deux présumés malfrats impliqués dans des affaires de vols et d’enlèvements contre rançon.


Tchad : Deux présumés malfrats présentés à la presse locale de Pala


   La présentation a eu lieu dans les locaux de la délégation générale du gouvernement à Pala, en présence des forces de défense et de sécurité, ainsi que de plusieurs autorités administratives.

 

Selon Abdelmanane Khatab, cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts pour assainir la province et rétablir la tranquillité des populations. Il a salué le travail des forces de défense et de sécurité, tout en les encourageant à intensifier leurs efforts pour traquer les malfaiteurs et démanteler les réseaux criminels opérant dans la région.

 
Le délégué général a également appelé ses collaborateurs, les forces de sécurité, ainsi que la presse locale, à travailler en synergie pour mettre fin au phénomène du banditisme dans le Mayo-Kebbi Ouest.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/10/2025

Tchad : la jeunesse au cœur du débat sur la sécurité numérique et la protection des données

Tchad : la jeunesse au cœur du débat sur la sécurité numérique et la protection des données

Tchad : nominations à l'Agence nationale des Titres Sécurisés (ANATS) Tchad : nominations à l'Agence nationale des Titres Sécurisés (ANATS) 22/10/2025

Populaires

Diplomatie : le Tchad et l’Allemagne renforcent leur coopération

23/10/2025

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : le Tchad renforce ses partenariats en faveur du Plan «Tchad Connexion 2030»

23/10/2025

Tchad : être différent, le long combat des personnes handicapées pour la dignité et l’inclusion

23/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter