Tchad : Dj Chanizy, la révélation féminine qui bouscule les platines

Dans l’univers du deejaying au Tchad, longtemps considéré comme une scène réservée aux hommes, une nouvelle voix s’élève, énergique et déterminée : Dj Chanizy.



Jeune femme passionnée de musique et audacieuse dans ses choix, elle incarne aujourd’hui cette génération qui brise les codes et ouvre la voie aux talents féminins dans un milieu encore largement masculinisé. Son parcours démarre lors de la première édition du Festival DJ Musique Tchad, un événement initié par DJ Magi Magi.



C’est là qu’elle croise la route de son mentor, DJ MG Fireboy, qui deviendra un véritable guide dans son ascension. Soutenue, formée et encouragée, Dj Chanizy a su transformer cette opportunité en tremplin vers une carrière prometteuse.



Depuis, elle enchaîne les prestations et s’impose peu à peu sur les scènes de la capitale tchadienne. Son énergie, sa créativité et son professionnalisme lui valent d’être reconnue comme l’une des figures montantes du métier. Mais au-delà de sa réussite personnelle, Dj Chanizy porte un message fort : celui de l’audace et de la persévérance.



En s’affirmant dans ce domaine, elle devient une source d’inspiration pour de nombreuses jeunes filles qui rêvent, elles aussi, de se faire une place dans la musique. Avec son talent et sa détermination, Dj Chanizy ne se contente pas de mixer des sons : elle ouvre une nouvelle ère, où les femmes trouvent enfin leur place derrière les platines.