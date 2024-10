Tchad - Djidda Ahmat Adoum : Une double voix pour célébrer la femme et l'humanité

Le monde littéraire tchadien s'est enrichi ce week-end de deux nouvelles publications signées Djidda Ahmat Adoum. L'enseignant-chercheur à l'université de N'Djaména a présenté, au cœur du centre culturel Oasis, ses ouvrages "Guides des 100 citations et proverbes à l'usage du public" et "La gloire de l'humanité bienveillante".



Né en 1987 à Moussoro, Djidda Ahmat Adoum signe avec ces deux essais une entrée remarquée dans le monde des lettres. Formé en droit, il explore ici des horizons nouveaux, témoignant d'une sensibilité aiguisée pour les questions sociales et humaines.



Au cœur de ces ouvrages, on retrouve un fil conducteur : la célébration de la femme et l'exaltation de valeurs universelles. L'auteur met en lumière le combat quotidien de nombreuses femmes qui luttent pour élever leurs enfants dans la dignité, souvent sans le soutien d'un homme. Il aborde également des thèmes tels que le travail, le devoir conjugal, l'honnêteté et l'hypocrisie, invitant le lecteur à une profonde réflexion sur la société.



"Etant juriste de formation, mon entrée dans le champ littéraire n'est qu'une incursion", confie Djidda Ahmat Adoum. "Je souhaite contribuer au développement de mon pays à travers la littérature." Une ambition louable qui se concrétise avec ces deux ouvrages, qui sont autant d'invitations à la réflexion et au débat.



"La gloire de l'humanité bienveillante" et "Guide des 100 citations et proverbes à l'usage du public" sont des ouvrages accessibles à tous, grâce à un style clair et direct. Préfacés respectivement par Sokoto Abakar Alifa et Ahmat Adoum Moussa, ces livres sont disponibles à l'achat au prix de 5000 francs CFA.



Avec ces deux premières publications, Djidda Ahmat Adoum s'impose comme une voix nouvelle et prometteuse de la littérature tchadienne. Son engagement en faveur des valeurs humaines et son désir de contribuer au développement de son pays sont autant d'atouts qui laissent augurer d'un avenir littéraire prometteur.