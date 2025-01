Tchad : Dr Boukar Michel, un engagement littéraire au service du pays

Des ouvrages au service du développement



Les livres de Dr Boukar Michel, fruits d’un travail passionné, abordent diverses thématiques, allant des technologies numériques à la transformation de l'administration publique. Son approche analytique et son engagement pour le développement du Tchad transparaissent dans ses écrits, offrant aux lecteurs une perspective éclairée sur les réformes nécessaires et les opportunités à saisir dans le domaine numérique.



Son initiative de rendre ces ouvrages accessibles au public tchadien témoigne de sa volonté de partager son savoir et de promouvoir un dialogue constructif autour de ces sujets cruciaux. Cet engagement littéraire reflète une vision claire : celle de contribuer activement à l’évolution du Tchad vers une société plus connectée et modernisée.