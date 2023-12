Tchad : Dr Masra Succes évoque une nouvelle révision du fichier électoral après le référendum

Lors d'un meeting à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, le 9 décembre 2023, Dr Masra Succès, leader du parti Les Transformateurs, a abordé plusieurs sujets cruciaux. Il a encouragé ses militants et sympathisants à retirer leurs cartes d'électeurs pour participer aux prochaines élections. Dr Masra a également évoqué la possibilité d'une seconde révision du fichier électoral après le référendum constitutionnel, conformément à l'accord de Kinshasa.



Dans son discours, Dr Masra a fait part de ses préoccupations concernant le sous-développement de la province du Mandoul, malgré ses ressources abondantes, et a mentionné que plus de 50% de sa population vit avec moins de 1000 FCFA par jour. Il a mis l'accent sur l'importance de l'éducation, affirmant que son parti, une fois au pouvoir, accorderait la priorité à ce secteur tant en termes de budget que de rang protocolaire. Il a promis d'inscrire cette priorité dans la Constitution du Tchad et a suggéré que le Premier Ministre devrait être en charge de l'éducation et de l'enseignement.