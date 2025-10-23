Alwihda Info
TCHAD

Tchad-ENA : plus de 200 correcteurs travaillent d'arrache-pied


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 23 Octobre 2025



Dans une salle comble de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), plus de 200 correcteurs se concentrent sur les copies de quelques 11 mille candidats. Chacun se "débrouille" à terminer au plus vite un nombre précis de copies à lui confier.

Dans les restreintes allées, les vérificateurs se faufilent, ramassant tantôt des copies déjà corrigées, tantôt donnant d'autres non corrigées aux enseignants. "As-tu déjà fini ton lot ?", lance un correcteur quelque peu stupéfait à un autre. "C'est la magie ? Je n'ai pas encore fini", répond ce dernier qui promet tout de même achever la correction dans de meilleurs délais.

Sur ou sous de grandes tables, les copies corrigées et vérifiées sont soigneusement empilées, en attendant la prochaine phase qui sera assurée par le secrétariat. Celui-ci se chargera à son tour de ranger les copies par "de désanonymer les copies, les classer par ordre de mérite et de relever les notes dans une fiche codée", explique le président du jury, Pr Bianzeubé Tikri.

Après avoir introduit les notes dans l'ordinateur pour le calcul des moyennes, se réunira alors le jury qui proclamera les résultats provisoires probablement en "milieu de la semaine prochaine". Et ces résultats, le président du jury désire qu'ils soient "corrects". "Nous voulons que les résultats reflètent la réalité".

Les candidats dubitatifs quant à l'objectivité des résultats sont d'ores et déjà rassurés.


