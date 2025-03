Tchad : Elaboration du Programme Annuel d'Investissement (PAI) 2025 dans la province du Guéra

La province du Guéra a récemment accueilli un atelier crucial consacré à l'élaboration du programme annuel d'investissement (PAI) 2025, visant à mettre en œuvre les plans de développement provincial. Cette rencontre stratégique s'est tenue sous la présidence de M. Abdoulaye Ibrahim Siam, délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, en présence de représentants du ministère en charge des finances, du budget, de l'économie et du plan, ainsi que des autorités administratives, militaires, traditionnelles, des responsables d'ONG, des projets et programmes, et des responsables religieux venus des cinq départements de la province. Dans son allocution de bienvenue, M. Youssouf Sougui, représentant du ministère des finances, a souligné que cet atelier avait pour objectif principal de renforcer les capacités des membres du Comité Provincial d'Action (CPA) et du Comité Départemental d'Action (CDA) concernant la mise en œuvre du Plan de Développement Provincial (PDP), en mettant l'accent sur la planification et la budgétisation. M. Jean Pierre Mandibaye, représentant de l'UNICEF, a rappelé l'engagement de son organisation et des autres partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement tchadien dans sa volonté de renforcer la gouvernance locale. L'objectif est de rendre cette gouvernance plus participative, inclusive et performante, afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Lors de son discours d'ouverture, M. Abdoulaye Ibrahim Siam a détaillé la méthodologie adoptée pour cet atelier, articulée autour de plusieurs points clés destinés à assurer le bon déroulement des activités. Il a souligné que le gouvernement de la 5ème République, sous la direction du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République et Chef de l'État, accorde une attention particulière au bien-être de la population. Il considère le CPA et les CDA comme des instances essentielles pour le suivi et l'amélioration des conditions de vie des populations provinciales. Cet atelier, prévu pour une durée de deux jours, illustre l'engagement du gouvernement et de ses partenaires à planifier et à investir de manière stratégique dans le développement de la province du Guéra. En réunissant divers acteurs, cet événement vise à renforcer la collaboration et à assurer la mise en œuvre efficace des initiatives qui profiteront aux communautés locales.