Économie et Finance

Tchad - Émirats Arabes Unis : Le secteur privé tchadien à Abou Dhabi pour mobiliser des fonds pour le PND "Tchad Connexion 2030"

Alwihda Info | Par Peter Kum - 20 Octobre 2025

Une délégation du secteur privé tchadien, dirigée par la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat du Tchad (CCIAMA), est actuellement en mission à Abou Dhabi. L'objectif est de préparer la Table Ronde pour le financement du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».