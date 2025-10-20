Tchad - Émirats Arabes Unis : Le secteur privé tchadien à Abou Dhabi pour mobiliser des fonds pour le PND "Tchad Connexion 2030"

La mission de la CCIAMA vise à renforcer la diplomatie économique du Tchad et à attirer les Investissements Directs Étrangers (IDE). Le programme inclut des rencontres de haut niveau avec :
- Les principaux acteurs économiques émiratis.
- La Fédération des Chambres de Commerce des Émirats.
- La Chambre Islamique du Commerce et du Développement.
- Mobiliser les investisseurs et opérateurs économiques émiratis autour des opportunités d’affaires qu’offre le Tchad dans le cadre du PND.
- Présenter les projets phares du secteur privé tchadien, porteurs d’une vision de croissance inclusive et durable.
Cette initiative positionne le secteur privé comme un moteur essentiel du développement national du Tchad.