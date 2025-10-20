Alwihda Info
Tchad - Émirats Arabes Unis : Le secteur privé tchadien à Abou Dhabi pour mobiliser des fonds pour le PND "Tchad Connexion 2030"


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Une délégation du secteur privé tchadien, dirigée par la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat du Tchad (CCIAMA), est actuellement en mission à Abou Dhabi. L'objectif est de préparer la Table Ronde pour le financement du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».


  La mission de la CCIAMA vise à renforcer la diplomatie économique du Tchad et à attirer les Investissements Directs Étrangers (IDE). Le programme inclut des rencontres de haut niveau avec :
  • Les principaux acteurs économiques émiratis.
  • La Fédération des Chambres de Commerce des Émirats.
  • La Chambre Islamique du Commerce et du Développement.
L’objectif principal est double :
  1. Mobiliser les investisseurs et opérateurs économiques émiratis autour des opportunités d’affaires qu’offre le Tchad dans le cadre du PND.
  2. Présenter les projets phares du secteur privé tchadien, porteurs d’une vision de croissance inclusive et durable.


Cette initiative positionne le secteur privé comme un moteur essentiel du développement national du Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


