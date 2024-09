Tchad : Face aux inondations historiques, la PCDT appelle au report des élections

Face aux graves inondations pluviales qui affectent le pays et aux prévisions de crues fluviales imminentes, la Plateforme de Concertation de la Diaspora Tchadienne (PCDT) appelle le gouvernement à reporter les élections prévues, a indiqué cette plateforme dans un communiqué publié ce 12 septembre 2024.



Cette demande selon la plateforme, est motivée par la nécessité de protéger la population et de garantir un processus électoral transparent, équitable et sûr.



Contexte de la demande

Les inondations ont déjà causé des destructions majeures, des infrastructures endommagées, des routes coupées et des milliers de citoyens en danger.

« Organiser les élections dans ces conditions compromettrait la participation des électeurs, notamment dans les zones rurales et les régions les plus touchées. Le droit de vote, essentiel à la démocratie, ne peut être exercé correctement que dans un environnement sécurisé et stable », a souligné la plateforme.



Prévisions alarmantes

Les prévisions selon la plateforme indiquent que les crues fluviales pourraient aggraver la situation, perturbant davantage les préparatifs électoraux tels que :



Exigences de la PCDT

La PCDT exige donc « le report immédiat des élections pour garantir la sécurité des citoyens et éviter une crise démocratique dans le contexte des inondations ».



La mise en place d'un dialogue pour répondre aux préoccupations de la société civile et des acteurs politiques, notamment sur la révision du découpage administratif, des lois électorales, et des conditions électorales.



Une transparence totale dans l'organisation des élections afin de restaurer la confiance du public et garantir que chaque voix soit correctement comptabilisée.



La plateforme appelle le gouvernement à faire preuve de responsabilité et de leadership en mettant la sécurité des citoyens et la préservation de la démocratie au-dessus des intérêts partisans.