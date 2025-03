Tchad : Fatima Goukouni Weddeye, championne de la promotion féminine, honorée par les femmes du Ministère des Transports

En marge de la Journée Internationale des Droits des Femmes, les femmes du Ministère des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale ont décerné, le 8 mars 2025, le prix de la promotion féminine à leur Ministre de tutelle, Fatima Goukouni Weddeye. La cérémonie de remise de l'attestation a rassemblé un grand nombre de cadres du ministère.

Reconnaissance de l'Engagement Cet événement a été marqué par des témoignages poignants saluant l'engagement indéfectible de la Ministre en faveur de l'inclusion des femmes dans le secteur des transports. Son action déterminante pour l'application effective de la parité constitutionnelle a été particulièrement mise en avant.

Leadership Visionnaire Sous le leadership visionnaire de Fatima Goukouni Weddeye, le ministère se distingue comme un modèle en matière de promotion des femmes. Il est aujourd’hui l’un des rares ministères où les postes de responsabilité sont occupés de manière équilibrée entre hommes et femmes. Cette avancée exceptionnelle reflète les valeurs d’égalité et d’équité prônées par la SENAFET (Société Nationale des Femmes de Tchad).

Expression de Gratitude Les femmes du ministère, fières de cette dynamique, ont exprimé leur profonde gratitude à Madame la Ministre pour son engagement et son action inspirante. Ce prix représente non seulement une reconnaissance individuelle, mais également un symbole fort de l'importance de l'autonomisation des femmes dans tous les secteurs, en particulier dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes.