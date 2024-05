Tchad – Fête du Travail : Maitre Jean-Bernard Padaré rend homme aux travailleurs

Maître Jean-Bernard Padaré, dans un message adressé aux travailleurs tchadiens à l'occasion de cette journée spéciale, souligne l'importance de leur ardeur et de leur persévérance. Selon lui, ce sont ces qualités qui constituent les piliers fondamentaux sur lesquels reposent notre société. Il reconnaitque les travailleurs sont les bâtisseurs de demain, les forgerons de l'avenir. Chaque goutte de sueur versée par eux nourrit la terre de notre patrie et permet aux graines du progrès de germer.



Maître Padaré appelle à une réaffirmation de la culture du travail et de l'effort en cette journée dédiée aux travailleurs. Il est convaincu que ces valeurs sont essentielles pour assurer un développement durable au Tchad. Il encourage ainsi le peuple tchadien à continuer d'avancer vers un avenir prospère et en développement grâce à sa force et son dévouement au travail.