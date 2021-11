Tchad : Fifty Business lance des solutions de gestion de la relation client sur le marché tchadien

Afin de répondre aux besoins croissants des entreprises, de l'Administration publique et des ONG, Fifty Business S.A, une entreprise de droit tchadien spécialisée dans les solutions numériques, a signé un partenariat avec Gomybiz pour promouvoir et commercialiser les solutions de Centre d'appel, Vente, Ticketing CRM et Tableau de bord sur le marché tchadien en vue de booster la relation client.



Ces solutions permettent aux entreprises de centraliser les données de leurs clients et d'affiner leurs stratégies en matière de la relation client pour une meilleure satisfaction client.



D’après le Responsable de la communication digitale de Fifty Business, Brahim Hassaballah, ces produits complètement digitaux reposent sur des plates-formes hautement technologiques capables de fournir un service sécurisé et disponible H24 avec un service après-vente de proximité, prêt à intervenir à tout moment, selon un niveau de service bien défini. Il est à noter que ces solutions peuvent être déployées en cloud ou en local selon les besoins de l’entreprise avec des tarifs abordables pour chaque secteur d’entreprise.



L’un de nos atouts majeurs, c’est l’expérience dont disposent nos équipes techniques dans le monde de l’informatique et des Télécoms sur le marché tchadien.



L’entreprise Gomybiz est basée en Tunisie et elle a une filiale à Paris et une représentation à Casablanca. Plus d'une centaine de centres d’appels et de dizaines d'entreprises dans 14 pays utilisent la suite.



Avec 13 ans d’expériences dans la relation clients, Gomybiz est un éditeur de logiciels nouvelle génération opérant dans le domaine des Télécoms et de l’ingénierie informatique certifié ISO 9001-2105.



Pour Fifty Business, ce choix est stratégique car elle vise à améliorer non seulement la performance des entreprises tchadiennes mais également le score du Tchad en matière de la relation client qui est autour de 27,3% selon une étude du cabinet #KPMG en 2016, l'un des plus faibles du continent africain.