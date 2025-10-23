Tchad : Fin d'atelier de validation de la politique minière et du plan stratégique de développement du secteur minier

Mécanisme Institutionnel : Mettre en place un mécanisme institutionnel multisectoriel pour piloter la mise en œuvre de la politique nationale minière et de la stratégie de développement du secteur minier, accompagné d'un plan d'action opérationnel.

Renforcement de la Bonne Gouvernance : Améliorer le dispositif de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité, en intégrant les actions prioritaires dans le programme de développement national.

Mobilisation des Ressources : Organiser une table ronde des bailleurs pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la politique minière nationale.

"En validant la politique minière et le plan stratégique, le Tchad franchit une étape importante vers un cadre opérationnel cohérent pour la gestion des ressources minérales. Ces instruments offrent une boussole claire pour orienter les réformes, attirer les investissements et maximiser les bénéfices du secteur minier au service du développement durable."

Une forte mobilisation et volonté politique.

Un suivi rigoureux.

L'implication des acteurs, y compris l'administration publique, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, et les collectivités locales.

Les participants ont formulé plusieurs recommandations clés :Mamadou Bobo Sow, représentant du PNUD, a exprimé sa satisfaction en déclarant :Lors de la cérémonie de clôture, Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, a souligné que la politique minière validée traduit la volonté du gouvernement de passer d'une exploitation artisanale anarchique à un secteur structuré et durable. Elle a également averti que la mise en œuvre de ce plan stratégique nécessitera :