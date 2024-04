Tchad - Fin de l'atelier de formation des artistes sur la lutte contre la tuberculose : un engagement fort pour la sensibilisation

Durant la formation, les artistes ont notamment appris à identifier les symptômes de la tuberculose et les modes de transmission, lutter contre les rumeurs et les fausses informations sur la maladie, concevoir des messages de sensibilisation efficaces pour toucher différents publics, les artistes ont également pris l'engagement d'accompagner le ministère de la santé publique et de la prévention dans ses efforts de lutte contre la tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme. Ils ont notamment exprimé leur volonté de créer un réseau national d'artistes pour la lutte contre la tuberculose.



Le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention, Dabsou Guidaoussou, a salué le rôle crucial des artistes dans la sensibilisation des populations. Il a assuré les artistes que leurs recommandations seraient prises en compte et a exprimé son soutien à la création d'un réseau national d'artistes pour la lutte contre les maladies.



M. Guidaoussou a également souligné l'importance de la collaboration entre tous les acteurs de la société civile pour améliorer les indicateurs de santé au Tchad. Il a notamment appelé à la mobilisation des artistes, des journalistes, des organisations de la société civile et des communautés.



Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement tchadien pour intensifier la lutte contre la tuberculose. La maladie demeure un problème de santé publique majeur au Tchad, avec un taux d'incidence de 224 cas pour 100 000 habitants en 2020.



L'engagement des artistes dans la lutte contre la tuberculose est un atout précieux pour le Tchad. Leur talent et leur créativité peuvent contribuer à sensibiliser les populations, à lever les tabous et à encourager le dépistage et le traitement précoces de la maladie.



En conclusion, l'atelier de formation des artistes sur la lutte contre la tuberculose a été un succès. Il a permis de renforcer les capacités des artistes en matière de communication et de sensibilisation, et a suscité leur engagement dans la lutte contre cette maladie. Le gouvernement tchadien est déterminé à poursuivre ses efforts pour éliminer la tuberculose du pays, et la contribution des artistes sera essentielle pour atteindre cet objectif.