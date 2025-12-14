Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Fin de mission de l'Ambassadeur de l'Union Européenne, Przemysław Bobak


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


L’Ambassadeur de l’Union Européenne (UE) au Tchad, Przemysław Bobak, est arrivé en fin de mission après un séjour de quinze mois. Il a été reçu ce lundi par le Président de la République, Maréchal MAHAMAT IDRISS DÉBY ITNO, pour une visite d'adieu.


Tchad : Fin de mission de l'Ambassadeur de l'Union Européenne, Przemysław Bobak


 

Le diplomate a saisi l’opportunité de cette audience pour dresser le bilan des différents projets pilotés par l'UE au Tchad. Il a été rappelé que le Tchad et l’Union Européenne entretiennent d'excellentes relations qui datent de soixante ans.



Le Chef de l’État a félicité le diplomate pour la qualité du travail accompli et lui a souhaité plein succès dans la poursuite de sa carrière. Très ému, Przemysław Bobak a dit garder de bons souvenirs de son séjour au Tchad, pays où il laisse de nombreux amis.



Parcours de l'Ambassadeur


De nationalité polonaise et diplomate de carrière, Przemysław Bobak a commencé sa carrière dans les représentations diplomatiques de la Pologne en France et au Royaume-Uni.



Avant sa mission au Tchad, il a notamment servi dans plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient, dont :

  • Le Kenya

  • Le Burundi

  • Madagascar

  • Le Rwanda

  • L’Ouganda

  • L'Éthiopie



Il parle couramment l’anglais, le français et le polonais.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


