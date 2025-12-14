Tchad : Fin de mission de l'Ambassadeur de l'Union Européenne, Przemysław Bobak

Le diplomate a saisi l’opportunité de cette audience pour dresser le bilan des différents projets pilotés par l'UE au Tchad. Il a été rappelé que le Tchad et l’Union Européenne entretiennent d'excellentes relations qui datent de soixante ans.







Le Chef de l’État a félicité le diplomate pour la qualité du travail accompli et lui a souhaité plein succès dans la poursuite de sa carrière. Très ému, Przemysław Bobak a dit garder de bons souvenirs de son séjour au Tchad, pays où il laisse de nombreux amis.







Parcours de l'Ambassadeur



De nationalité polonaise et diplomate de carrière, Przemysław Bobak a commencé sa carrière dans les représentations diplomatiques de la Pologne en France et au Royaume-Uni.







Avant sa mission au Tchad, il a notamment servi dans plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient, dont :



Le Kenya

Le Burundi

Madagascar

Le Rwanda

L’Ouganda

L'Éthiopie





Il parle couramment l’anglais, le français et le polonais.

