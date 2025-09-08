Tchad : Formation pour les encadreurs pédagogiques du Moyen-Chari

L'enseignement de la lecture, des mathématiques et des sciences.

L'enseignement de l'oral au cours élémentaire.

Les stratégies de gestion des classes multigrades.

Durant six jours, les participants échangeront sur plusieurs thématiques essentielles, notamment :L'objectif de cette formation est de renforcer les compétences des encadreurs pour qu'ils puissent mieux accompagner les enseignants sur le terrain et améliorer la qualité de l'enseignement. Le coordinateur provincial du ProQEB, Nadjibe Nodjigoto, a souligné l'importance de cette formation pour affiner les compétences en didactique, tout en insistant sur la nécessité d'identifier et de surmonter les difficultés rencontrées par les élèves.Le représentant de la déléguée provinciale de l'éducation, Djimdoh Tade-Ogra, a salué l'initiative du ProQEB et l'appui de l'ONG Enfants du Monde. Il a précisé que les bénéfices de cet atelier ne se limiteront pas aux écoles pilotes, mais impacteront l'ensemble du système éducatif de la province, contribuant ainsi à l'amélioration de l'éducation dans tout le Tchad.