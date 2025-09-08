Tchad : Formation pour les encadreurs pédagogiques du Moyen-Chari

Durant six jours, les participants échangeront sur plusieurs thématiques essentielles, notamment :
- L'enseignement de la lecture, des mathématiques et des sciences.
- L'enseignement de l'oral au cours élémentaire.
- Les stratégies de gestion des classes multigrades.
Le représentant de la déléguée provinciale de l'éducation, Djimdoh Tade-Ogra, a salué l'initiative du ProQEB et l'appui de l'ONG Enfants du Monde. Il a précisé que les bénéfices de cet atelier ne se limiteront pas aux écoles pilotes, mais impacteront l'ensemble du système éducatif de la province, contribuant ainsi à l'amélioration de l'éducation dans tout le Tchad.