Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Formation pour les encadreurs pédagogiques du Moyen-Chari


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 8 Septembre 2025


À l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026, le Programme de la Qualité de l’Éducation de Base au Tchad (ProQEB) a lancé la quatrième et dernière phase d'un atelier de formation pour les animateurs pédagogiques. La session a débuté le 8 septembre 2025 à l'École normale des instituteurs bilingues de Sarh et rassemble 141 participants venus des six départements de la province du Moyen-Chari.


Tchad : Formation pour les encadreurs pédagogiques du Moyen-Chari


  Durant six jours, les participants échangeront sur plusieurs thématiques essentielles, notamment :
  • L'enseignement de la lecture, des mathématiques et des sciences.
  • L'enseignement de l'oral au cours élémentaire.
  • Les stratégies de gestion des classes multigrades.
L'objectif de cette formation est de renforcer les compétences des encadreurs pour qu'ils puissent mieux accompagner les enseignants sur le terrain et améliorer la qualité de l'enseignement. Le coordinateur provincial du ProQEB, Nadjibe Nodjigoto, a souligné l'importance de cette formation pour affiner les compétences en didactique, tout en insistant sur la nécessité d'identifier et de surmonter les difficultés rencontrées par les élèves.

 
Le représentant de la déléguée provinciale de l'éducation, Djimdoh Tade-Ogra, a salué l'initiative du ProQEB et l'appui de l'ONG Enfants du Monde. Il a précisé que les bénéfices de cet atelier ne se limiteront pas aux écoles pilotes, mais impacteront l'ensemble du système éducatif de la province, contribuant ainsi à l'amélioration de l'éducation dans tout le Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/09/2025

Tchad : Premiers lauréats du Centre de Formation Ibni Waris à Goz-Beïda

Tchad : Premiers lauréats du Centre de Formation Ibni Waris à Goz-Beïda

Tchad : Incendie criminel au marché central d'Am-Timan Tchad : Incendie criminel au marché central d'Am-Timan 07/09/2025

Populaires

Tchad – Football : Ecua Celestin forfait pour le match contre Madagascar

07/09/2025

Tchad : 30 femmes handicapées formées sur le plaidoyer et la gestion des projets au Ouaddaï

07/09/2025

Tchad : Le président de l'UJT participe à un forum médiatique sur le climat à Addis-Abeba

07/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter