Tchad-Gabon : un protocole d'accord historique pour renforcer la coopération

A travers cet Accord-cadre, les Parties, conformément à leurs législations nationales, régionales et internationales respectives, s’engagent à fortifier et diversifier les relations bilatérales, notamment : la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, des investissements, des finances et des établissements bancaires, de l’industrie de la défense, de l’agriculture, de la science et de la technique, de l’éducation, de l’information, du sport, du tourisme, de la santé et de tout autre domaine d’intérêt commun.



Ce nouveau partenariat entre le Tchad et le Gabon ouvre des perspectives prometteuses pour la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines.