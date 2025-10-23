TCHAD

Tchad/Gambie : La Ministre Déléguée aux assises de la CADHP

Alwihda Info | Par Peter Kum - 24 Octobre 2025

La Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères chargée de l'Intégration africaine, S.E. Mme Fatimé Aldjineh Garfa, accompagnée de l'ambassadeur du Tchad en Éthiopie, prend part, du 21 au 30 octobre, à Banjul (Gambie), aux travaux de la 85e Session ordinaire de la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), qui coïncide avec la célébration de la Journée africaine des Droits de l’Homme.