Tchad/Gambie : La Ministre Déléguée aux assises de la CADHP
Alwihda Info | Par Peter Kum - 24 Octobre 2025
La Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères chargée de l'Intégration africaine, S.E. Mme Fatimé Aldjineh Garfa, accompagnée de l'ambassadeur du Tchad en Éthiopie, prend part, du 21 au 30 octobre, à Banjul (Gambie), aux travaux de la 85e Session ordinaire de la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), qui coïncide avec la célébration de la Journée africaine des Droits de l’Homme.
Placée sous le thème « Les droits humains et la responsabilité collective », cette session constitue un cadre majeur d’échanges et d’évaluation de la situation des droits humains sur le continent africain.
