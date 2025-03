Tchad - Guera : La mairie de Mongo intensifie ses actions d'assainissement

Suite à cette visite, le premier magistrat a affirmé sa détermination à s'engager activement pour améliorer les conditions de vie des habitants et préserver la santé publique. Cette initiative s'inscrit dans une démarche proactive visant à identifier les zones prioritaires qui nécessitent des interventions urgentes. La mairie de Mongo, à travers des actions coordonnées et des campagnes de sensibilisation, œuvre pour un environnement plus sain et sécurisé pour tous les citoyens. Ce travail d'assainissement a pour but d'améliorer non seulement les conditions sanitaires de la ville, mais aussi de prévenir les maladies et de promouvoir une qualité de vie optimale pour l'ensemble de la communauté. Cette visite illustre la volonté des autorités locales de prendre à bras-le-corps les défis liés à l'hygiène urbaine, qui constitue un enjeu majeur pour le développement durable de Mongo. L'engagement du maire et de son équipe à mener des actions concrètes reflète leur investissement dans le bien-être des citoyens et leur détermination à bâtir un avenir meilleur pour la ville.



À travers cette démarche, les autorités locales cherchent à encourager la participation des habitants à la cause de l'assainissement, renforçant ainsi le lien entre la communauté et ses dirigeants.