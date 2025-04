Tchad - Guéra : Le CLAC de Mongo lance une compétition culturelle pour promouvoir l'excellence

La cérémonie de lancement, qui s'est tenue le 4 avril 2025, était présidée par la vice-maire de Mongo, Mme Djouma Iné, en présence de représentants de différents établissements scolaires publics et privés de la région. Mme Milamem Clémence, animatrice principale et présidente d'organisation, a souligné l'importance de cet événement pour la promotion de la culture et de l'éducation dans la province du Guéra.





Cette initiative, qui se déroule sous le haut patronage du maire de Mongo, M. Hamza Abba Djaourou, permettra aux jeunes talents de la région de s'exprimer et de se faire connaître. Elle contribuera également à renforcer les liens entre les établissements scolaires et à promouvoir le dialogue interculturel.





Le CLAC de Mongo, qui joue un rôle important dans la promotion de la culture et de l'éducation dans la région, organise régulièrement des activités culturelles et éducatives pour les jeunes et les adultes.