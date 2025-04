Tchad - Guéra : Rencontre mensuelle du comité provincial d'alimentation et nutrition pour renforcer la lutte contre la malnutrition

La session a débuté par la lecture du compte rendu de la dernière réunion, effectuée par le point focal du CPNA, M. Alhidjazi Ali. Cette restitution a permis de faire le bilan des activités antérieures et de rappeler les engagements pris.





Le chef de projet SAN NACHBO a présenté le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle, en détaillant ses objectifs, ses activités et ses partenaires. Elle a insisté sur l'approche participative du projet avec les communautés locales, les centres de santé, les districts sanitaires et la Délégation Provinciale de la Santé et de la Prévention du Guéra.





Les participants ont échangé sur les stratégies à adopter pour renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la province, en proposant des actions concrètes et en identifiant les défis et les opportunités. Ils ont exprimé leur engagement à renforcer la collaboration entre les différents acteurs du secteur pour améliorer la situation nutritionnelle des populations vulnérables.



La rencontre s'est achevée sur une note d'engagement renouvelé en faveur de la lutte contre la malnutrition et l'amélioration des conditions de vie des populations du Guéra.