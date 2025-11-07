Tchad–HCR : La Ministre Déléguée salue l’engagement du HCR et plaide pour l'intégration des réfugiés

Les discussions ont porté principalement sur la visite de la délégation à Farchana, dans l’Est du pays, destinée à évaluer la situation des réfugiés soudanais.*
- Tradition d'Hospitalité : La Ministre Déléguée a salué l’engagement constant du HCR aux côtés du Tchad, rappelant la tradition d’hospitalité du pays qui accueille des milliers de réfugiés depuis 2023 malgré ses propres contraintes.
- Problématique des Communautés Hôtes : Mme Garfa a souligné la vulnérabilité croissante des communautés hôtes et a proposé la mise en place d’un programme de réinsertion pour les réfugiés.
Intégration et Résilience Collective
En réponse, Mme Clements a réaffirmé l’existence de programmes d’appui dans l’Est du Tchad.
La Haute Commissaire adjointe du HCR a également salué le Plan National de Développement (PND) "Tchad Connexion 2030", exprimant le souhait que les réfugiés y soient pleinement intégrés comme facteur de résilience collective.