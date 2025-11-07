Alwihda Info
TCHAD

Tchad–HCR : La Ministre Déléguée salue l’engagement du HCR et plaide pour l'intégration des réfugiés


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


La Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères, chargée de l'Intégration Africaine, S.E. Mme Fatimé Aldjineh Garfa, a reçu ce vendredi 7 novembre 2025 une délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), conduite par Mme Kelly Tallman Clements, Haut Commissaire adjointe.


  Les discussions ont porté principalement sur la visite de la délégation à Farchana, dans l’Est du pays, destinée à évaluer la situation des réfugiés soudanais.*

 
  • Tradition d'Hospitalité : La Ministre Déléguée a salué l’engagement constant du HCR aux côtés du Tchad, rappelant la tradition d’hospitalité du pays qui accueille des milliers de réfugiés depuis 2023 malgré ses propres contraintes.
  • Problématique des Communautés Hôtes : Mme Garfa a souligné la vulnérabilité croissante des communautés hôtes et a proposé la mise en place d’un programme de réinsertion pour les réfugiés.
 



Intégration et Résilience Collective

 
En réponse, Mme Clements a réaffirmé l’existence de programmes d’appui dans l’Est du Tchad.


La Haute Commissaire adjointe du HCR a également salué le Plan National de Développement (PND) "Tchad Connexion 2030", exprimant le souhait que les réfugiés y soient pleinement intégrés comme facteur de résilience collective.
Peter Kum
