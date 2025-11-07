Tchad–HCR : La Ministre Déléguée salue l’engagement du HCR et plaide pour l'intégration des réfugiés

Tradition d'Hospitalité : La Ministre Déléguée a salué l’engagement constant du HCR aux côtés du Tchad, rappelant la tradition d’hospitalité du pays qui accueille des milliers de réfugiés depuis 2023 malgré ses propres contraintes.

Problématique des Communautés Hôtes : Mme Garfa a souligné la vulnérabilité croissante des communautés hôtes et a proposé la mise en place d’un programme de réinsertion pour les réfugiés.





Intégration et Résilience Collective

Les discussions ont porté principalement sur la visite de la délégation à Farchana, dans l’Est du pays, destinée à évaluer la situation des réfugiés soudanais.*En réponse, Mme Clements a réaffirmé l’existence de programmes d’appui dans l’Est du Tchad.La Haute Commissaire adjointe du HCR a également salué le Plan National de Développement (PND) "Tchad Connexion 2030", exprimant le souhait que les réfugiés y soient pleinement intégrés comme facteur de résilience collective.