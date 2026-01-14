









TCHAD Tchad : Hadj 2026, le compte à rebours est lancé pour les pèlerins tchadiens

Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 15 Janvier 2026



Lors d’une conférence de presse tenue le 15 janvier 2026 à N’Djamena, le président de l’ORGEP a alerté sur l’urgence des inscriptions au Hadj.

Avec seulement 3 200 places encore disponibles, le président de l’ORGEP, Idriss Dokony a également fait le point sur les transports, l’hébergement, la restauration et les mesures sanitaires prévues pour garantir un pèlerinage bien organisé.



Lors de sa déclaration, le président de l’ORGEP a tout d’abord rappelé à l’opinion publique qu’il reste exactement un mois avant la clôture des dépôts de candidatures pour le Hadj 2026. Le facteur temps est désormais déterminant. Il précise que le quota attribué au Tchad cette année est de 7 000 places.



À ce jour, environ 3 800 pèlerins sont déjà inscrits, ce qui signifie qu’il ne reste plus que 3 200 places disponibles. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes : les places se raréfient et le délai se réduit. Idriss Dokony Adiker insiste donc, avec clarté et responsabilité, qu’il ne reste qu’un mois et que, passé ce délai, aucun dossier ne pourra être accepté. Non pas par manque de volonté, mais tout simplement parce que le système ne le permettra plus.



Les personnes désireuses d’accomplir le pèlerinage doivent impérativement se dépêcher. Sur le plan des préparatifs, il tient à rassurer l’opinion : l’organisation avance de manière satisfaisante et structurée. Comme constaté le lundi 12 janvier 2026, une convention de partenariat a été signée avec Ethiopian Airlines, une compagnie internationale de référence, reconnue pour son sérieux, sa fiabilité et son professionnalisme.



Elle a accepté leurs conditions dans l’intérêt exclusif des pèlerins tchadiens. Il ajoute que le contrat avec le transporteur interurbain a également été signé. Le choix a été fait de renouveler la collaboration avec le même prestataire, sur la base du niveau de satisfaction enregistré lors du Hadj précédent, tout en exigeant des efforts supplémentaires d’amélioration. Il affirme qu’en matière de restauration, le dispositif est renforcé et sécurisé.



Deux restaurateurs assureront la prise en charge à La Mecque, tandis que trois repas seront servis quotidiennement durant les cinq jours passés par les pèlerins aux Mashaïr. Deux repas seront servis à La Mecque, afin de garantir régularité, qualité et adaptation aux habitudes alimentaires des pèlerins tchadiens.



S’agissant de l’hébergement, trois hôtels ont été intégralement réservés et payés à La Mecque, tous situés à moins d’un kilomètre de la Mosquée sacrée. Il s’agit : d’un hôtel d’une capacité d’environ 3 700 places, situé sur la rue Mansour ; et de deux hôtels situés sur la rue Ibrahim Khalil, d’une capacité respective de 908 et 2 500 places. Ce choix garantit à la fois proximité, confort et une meilleure gestion des déplacements des pèlerins.



Concernant les accessoires destinés aux pèlerins, notamment les sacs et les ihrams, tout a été confectionné et est actuellement en cours d’acheminement par voie maritime. La livraison à N’Djamena interviendra avant le départ des pèlerins. Chaque pèlerin sera doté de deux sacs d’une capacité de 30 kg chacun, soit 60 kg en soute, ainsi que de 11 kg de bagage à main.



Pour ce qui est de l’eau de Zamzam, le dispositif restera identique à celui de l’année dernière. Les 7 000 bouteilles de 5 litres seront transportées durant la phase 1 afin de constituer un stock qui sera ensuite distribué aux pèlerins à leur retour à N’Djamena. Enfin, Idriss Dokony Adiker rappelle que les consignes sanitaires édictées par les autorités saoudiennes sont obligatoires et non négociables. Elles devront être strictement respectées par tous, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des pèlerins.



La note d’information du 28 octobre relative aux consignes sanitaires devra être observée dans toute son intégralité. Il réaffirme que l’ORGEP reste pleinement mobilisé pour garantir un Hadj 2026 bien organisé, sécurisé et digne. Mais cette réussite dépend aussi du respect des délais et de l’engagement des agences de voyage, qui constituent la clé de voûte de ce dispositif. Il reste un mois, et seulement 3 200 places sont disponibles.





