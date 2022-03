Tchad : Hicham Ibni Oumar appelle à un congrès du PLD

Hicham ibni Oumar, fils du défunt opposant Ibni Oumar Mahamat Saleh, a appelé ce 26 mars à un congrès du PLD. Il s'est exprimé devant le siège du parti à l'occasion de la commémoration de la disparition de son père.



Évoquant la transition, Hicham Ibni Oumar a laissé entendre qu'elle ne doit pas être occultée même au sein du parti. Il a rappelé que le parti aura 30 ans l'année prochaine. "C'est un très grand parti qui a contribué avec un apport énorme d'un point de vue démocratique. (...) Ce parti est l'héritage de tous les tchadiens. C'est notre héritage commun à tous", a affirmé Hicham Ibni Oumar en tant que militant du PLD.



"Ma demande et celle de nombreux militants, il y a une demande qui est claire. On le dit par ma voix à l'exécutif du parti, bougez-vous parce que le Tchad est jeune et le Tchad ne nous attend pas", a dit Hicham Ibni Oumar.



"On ne se retrouve pas dans ce qui se passe. On ne peut pas comprendre qu'un parti ne puisse pas réunir l'ensemble de ses militants pour discuter, s'entendre, se réunir et donner des propositions pour le futur, pour notre Tchad", a-t-il ajouté.



À ses yeux, le congrès est urgent au vu du dialogue national qui aura lieu en mai prochain.



La cérémonie d'hommage à Ibni Oumar a été reportée pour des raisons organisationnelles.