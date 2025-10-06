Tchad : Hommage à KOFFI NADJI NGABOU, un Bâtisseur de l'Éducation (1976 – 2025)

Il a fondé le Cours du soir du Lycée Privé AMPÈRE.

Engagement au-delà de la Salle de Classe

Héritage et Cérémonies Funèbres

KOFFI NADJI NGABOU a tracé un chemin remarquable, de l’École Catholique Associée de Sarh à l’Université de N’Djamena. Titulaire notamment d'un CAP/CEG en Histoire-Géographie et d'une licence en psycho-sociologie (option psychologie de l’éducation), il a dédié sa vie à la transmission du savoir.Sa carrière professionnelle, débutée en 2004 comme professeur d’histoire-géographie, a rapidement évolué vers des rôles de direction et de fondation :Au-delà de son rôle d’éducateur, KOFFI NADJI NGABOU était un militant de l'environnement et de l'éducation citoyenne. Depuis 2009, il était Secrétaire général adjoint à la sensibilisation et à la formation au sein de l’Association SOS Éléphants Tchad (ASEIT). Cet engagement a renforcé son image d’homme complet, à la fois intellectuel rigoureux et humaniste.L'éducateur laisse derrière lui douze enfants, à qui il lègue un héritage de droiture et de service désintéressé. Ses anciens élèves, collègues et collaborateurs se souviennent d'un homme exigeant, juste et profondément humain.Les cérémonies funèbres et l’inhumation sont prévues le mardi 7 octobre 2025 dans la concession familiale du quartier Abena, à N’Djamena.Son œuvre et ses valeurs continueront d’inspirer le monde éducatif tchadien.