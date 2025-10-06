Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Hommage à KOFFI NADJI NGABOU, un Bâtisseur de l'Éducation (1976 – 2025)


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 6 Octobre 2025


Le Tchad est en deuil suite au décès de KOFFI NADJI NGABOU, pédagogue émérite et acteur social engagé, survenu le samedi 27 septembre 2025 à l’Hôpital de la Renaissance, des suites d’une longue maladie. Né le 9 décembre 1976 à N’Djamena, il est décédé à l'âge de 48 ans.


  KOFFI NADJI NGABOU a tracé un chemin remarquable, de l’École Catholique Associée de Sarh à l’Université de N’Djamena. Titulaire notamment d'un CAP/CEG en Histoire-Géographie et d'une licence en psycho-sociologie (option psychologie de l’éducation), il a dédié sa vie à la transmission du savoir.

 
Sa carrière professionnelle, débutée en 2004 comme professeur d’histoire-géographie, a rapidement évolué vers des rôles de direction et de fondation :
  • Il a fondé le Cours du soir du Lycée Privé AMPÈRE.
  • Il a dirigé le CEG de Walia de 2018 à 2022.
  • En 2022, il a fondé le Complexe Scolaire La Référence Plus de Digo, une institution qui incarnait ses valeurs d’excellence, de discipline et d'humanité. Il y a enseigné et y a œuvré jusqu'à son dernier jour.
 

Engagement au-delà de la Salle de Classe

 
Au-delà de son rôle d’éducateur, KOFFI NADJI NGABOU était un militant de l'environnement et de l'éducation citoyenne. Depuis 2009, il était Secrétaire général adjoint à la sensibilisation et à la formation au sein de l’Association SOS Éléphants Tchad (ASEIT). Cet engagement a renforcé son image d’homme complet, à la fois intellectuel rigoureux et humaniste.
 

Héritage et Cérémonies Funèbres

 
L'éducateur laisse derrière lui douze enfants, à qui il lègue un héritage de droiture et de service désintéressé. Ses anciens élèves, collègues et collaborateurs se souviennent d'un homme exigeant, juste et profondément humain.

 
Les cérémonies funèbres et l’inhumation sont prévues le mardi 7 octobre 2025 dans la concession familiale du quartier Abena, à N’Djamena.
Son œuvre et ses valeurs continueront d’inspirer le monde éducatif tchadien.


