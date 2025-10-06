Tchad : Hommage vibrant aux aînés lors de la Journée Internationale des Personnes Âgées par l'AMAPA

« Nos personnes âgées ne sont pas un fardeau pour la société, elles en sont la mémoire vivante ».

Sous le thème « L'importance des personnes âgées dans la société », la cérémonie a été un moment fort de reconnaissance. Le coordinateur de l'AMAPA-Tchad, Barma Djibrine, a rappelé avec force le rôle fondamental des aînés :Il a souligné que ces bâtisseurs, qui ont « construit, conseillé, éduqué et protégé », méritent aujourd'hui reconnaissance, dignité et accompagnement. L'association s'engage quotidiennement pour que « le sourire revienne sur les visages des aînés, pour qu'ils sentent qu'ils comptent encore, qu'ils sont aimés et considérés ».La journée a également mis en lumière les défis majeurs auxquels les seniors font face, notamment l'isolement, la précarité, la santé fragile et la marginalisation.L'AMAPA-Tchad a lancé un appel solennel à tous – partenaires, institutions, jeunes et citoyens de bonne volonté – à se joindre au « noble combat » de la valorisation et de la protection des personnes âgées, sous la devise : « Agir ensemble pour les personnes âgées. »En guise de solidarité et de reconnaissance, l'AMAPA a symboliquement offert des vivres aux aînés présents, réaffirmant son message : « Vous n’êtes pas seuls. Vous êtes précieux pour nous, vous êtes une bénédiction pour la société, et nous continuerons à marcher à vos côtés. »