TCHAD

Tchad : Hommage vibrant aux aînés lors de la Journée Internationale des Personnes Âgées par l'AMAPA


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 6 Octobre 2025


L'AMAPA-Tchad (Association pour le mieux-être des Aînés et des Personnes Âgées) a célébré la Journée Internationale des Personnes Âgées le 5 octobre 2025, à la maison des jeunes de Walia à N’Djamena. Bien que la date officielle soit le 1er octobre, le décalage a permis d'assurer une participation maximale à cet événement de reconnaissance.

L'objectif principal est clair : les personnes âgées ne doivent jamais être oubliées ni marginalisées. Elles méritent le respect, l'attention et l'amour.


Tchad : Hommage vibrant aux aînés lors de la Journée Internationale des Personnes Âgées par l'AMAPA


  Sous le thème « L'importance des personnes âgées dans la société », la cérémonie a été un moment fort de reconnaissance. Le coordinateur de l'AMAPA-Tchad, Barma Djibrine, a rappelé avec force le rôle fondamental des aînés :
« Nos personnes âgées ne sont pas un fardeau pour la société, elles en sont la mémoire vivante ».


Il a souligné que ces bâtisseurs, qui ont « construit, conseillé, éduqué et protégé », méritent aujourd'hui reconnaissance, dignité et accompagnement. L'association s'engage quotidiennement pour que « le sourire revienne sur les visages des aînés, pour qu'ils sentent qu'ils comptent encore, qu'ils sont aimés et considérés ».
 
La journée a également mis en lumière les défis majeurs auxquels les seniors font face, notamment l'isolement, la précarité, la santé fragile et la marginalisation.


L'AMAPA-Tchad a lancé un appel solennel à tous – partenaires, institutions, jeunes et citoyens de bonne volonté – à se joindre au « noble combat » de la valorisation et de la protection des personnes âgées, sous la devise : « Agir ensemble pour les personnes âgées. »


En guise de solidarité et de reconnaissance, l'AMAPA a symboliquement offert des vivres aux aînés présents, réaffirmant son message : « Vous n’êtes pas seuls. Vous êtes précieux pour nous, vous êtes une bénédiction pour la société, et nous continuerons à marcher à vos côtés. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
