Tchad : Incendie criminel au marché central d'Am-Timan







Grâce à l'intervention rapide du maire Mahamat Ali Ibrahim, des sapeurs-pompiers et des forces de sécurité, les flammes ont pu être maîtrisées, empêchant la destruction totale du marché. Cependant, plusieurs kiosques ont été entièrement détruits, laissant les commerçants sans ressources. La solidarité est de mise pour aider les nombreuses victimes qui ont tout perdu.