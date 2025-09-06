Grâce à l'intervention rapide du maire Mahamat Ali Ibrahim, des sapeurs-pompiers et des forces de sécurité, les flammes ont pu être maîtrisées, empêchant la destruction totale du marché. Cependant, plusieurs kiosques ont été entièrement détruits, laissant les commerçants sans ressources. La solidarité est de mise pour aider les nombreuses victimes qui ont tout perdu.
TCHAD
Tchad : Incendie criminel au marché central d'Am-Timan
Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 7 Septembre 2025
Dans la nuit de ce dimanche 7 septembre 2025, un incendie s'est déclaré vers 00h40 au grand marché d'Am-Timan, ravageant la partie est, surnommée "Kousseri". Selon les autorités communales, l'incendie serait d'origine criminelle.
Grâce à l'intervention rapide du maire Mahamat Ali Ibrahim, des sapeurs-pompiers et des forces de sécurité, les flammes ont pu être maîtrisées, empêchant la destruction totale du marché. Cependant, plusieurs kiosques ont été entièrement détruits, laissant les commerçants sans ressources. La solidarité est de mise pour aider les nombreuses victimes qui ont tout perdu.
