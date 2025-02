Tchad - Incendie dévastateur à Niergui : Huit familles sinistrées et un appel à l'aide urgent

Un violent incendie s'est déclaré cet après-midi dans le canton Bidio, à la sous-préfecture de Niergui, causant d'importants dégâts matériels dont l'origine demeure inconnue.

Huit cases ont été entièrement ravagées par les flammes, détruisant des réserves alimentaires vitales : plus de 70 sacs de denrées diverses, notamment du mil, des arachides, du sésame et du combo. Ces vivres constituaient les ressources essentielles des familles touchées.

Monsieur Ahmat Ali, le chef du village, a lancé un appel urgent à la solidarité : "Nous sollicitons l'aide de toute personne de bonne volonté, particulièrement dans notre région, pour soutenir les familles sinistrées."

Les victimes, qui ont tout perdu, attendent une assistance immédiate, d'autant plus que les réserves alimentaires sont cruciales pour la communauté à ce moment.

Un appel a été lancé aux services de secours et aux organisations humanitaires pour venir en aide aux habitants touchés par ce sinistre.

Pour toute personne souhaitant apporter son aide, il est possible de contacter directement les autorités locales de la sous-préfecture de Niergui.