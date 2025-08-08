Tchad-Inde : Un partenariat stratégique pour le développement national





Lors de cette rencontre, Son Excellence Ildjima Badda Mallot, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Tchad en Inde, a mis en avant les atouts du pays pour les investisseurs indiens. Elle a souligné les immenses potentialités économiques du Tchad, les progrès continus du climat des affaires et la forte volonté politique du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, d'engager une transformation structurelle et durable des secteurs clés de l'économie.





Un moment fort de l'événement a été le témoignage du responsable des politiques publiques du Groupe Bharti Airtel, qui a salué les conditions favorables ayant permis à son entreprise de s’implanter et de prospérer au Tchad depuis plus de quinze ans. Il a encouragé les investisseurs indiens à explorer les nombreuses opportunités offertes par le pays.

Vers une concrétisation des partenariats

La rencontre a débouché sur la signature de plusieurs lettres d’intention dans des domaines stratégiques tels que la santé, l'agriculture, la transformation agroalimentaire, l’éducation, l’énergie et les infrastructures. Ces engagements témoignent de l'intérêt croissant des partenaires indiens pour la vision de développement du Tchad à l’horizon 2030.





Tous les participants ont été invités à la Table Ronde de Haut Niveau qui aura lieu les 9 et 10 septembre 2025 à Abu Dhabi. Cet événement sera l'occasion de concrétiser les engagements pris et de renforcer la coopération autour des priorités nationales du Tchad.