Tchad–Inde : vers un renforcement des relations commerciales et industrielles







Les échanges ont porté sur les moyens de consolider les relations commerciales bilatérales entre les deux pays amis, ainsi que sur l’exploration de nouvelles opportunités dans les domaines du commerce, de l’industrie et de la croissance durable.







À la tête d’une délégation de haut niveau, le Ministre tchadien participe à la 20ᵉ édition du CII India-Africa Business Conclave, qui se tient à New Delhi du 27 au 29 août 2025. Ce forum constitue une plateforme stratégique pour promouvoir les investissements, développer les partenariats économiques et renforcer la coopération Sud-Sud.







Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de diversifier leurs échanges, notamment dans les secteurs de l’agro-industrie, de l’énergie, des infrastructures et des technologies numériques.