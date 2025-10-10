Tchad : Inquiétude des cultivateurs du Guéra Malgré un bon début de saison pluvieuse

Stade Foliaire : Plusieurs produits agricoles sont encore au stade végétatif ( foliaire ), c'est-à-dire qu'ils sont en pleine croissance de feuillage et n'ont pas encore fait sortir leurs fruits ou leurs épis.

), c'est-à-dire qu'ils sont en pleine croissance de feuillage et n'ont pas encore fait sortir leurs fruits ou leurs épis. Besoin Crucial : Ces plants nécessitent des grosses pluies dans l'immédiat pour pouvoir passer à la phase de fructification et de maturation.

L'inquiétude majeure des cultivateurs, partagée par Abdoulaye Djibrine, président sous-préfectoral des agriculteurs, concerne la continuité des pluies jusqu'au 20 octobre.La crainte est justifiée par le stade de développement actuel des cultures :Un arrêt prématuré ou des précipitations insuffisantes à ce stade crucial compromettrait directement les rendements agricoles et menacerait la sécurité alimentaire des populations locales.Face à ces incertitudes climatiques, les agriculteurs du Guéra appellent à un suivi météorologique rapproché et à la mise en place de mesures d'accompagnement pour les aider à faire face aux éventuelles irrégularités pluviométriques. L'avenir de leurs récoltes dépend largement du maintien des conditions favorables.