Tchad - Insécurité grandissante : Les vols sèment la terreur à Bébédjia

La province du Logone Oriental, en particulier les villes de Doba et Bébédjia, a enregistré une augmentation des cas de vol, exacerbée par la période de soudure. Les habitants, notamment à Bébédjia, subissent des visites nocturnes de voleurs, perturbant leur tranquillité et leur sécurité.



Les voleurs ciblent principalement les volailles, caprins, bovins et ustensiles, rendant la situation particulièrement inquiétante, surtout dans le département de la Nya.



Les forces de sécurité de Bébédjia, soutenues par les autorités départementales, organisent des patrouilles nocturnes pour démanteler les réseaux de voleurs, malgré les nuits sans sommeil qu'elles engendrent.



Les voleurs se regroupent dans le marché moderne de Bébédjia avant de se disperser pour commettre des vols dans les quartiers.



Le 31 août 2024, un groupe a tenté de s'introduire à l’agence Express-Union de Bébédjia, mais a échoué, réussissant néanmoins à s’échapper.



Demandes de la population : Les habitants de Bébédjia saluent les efforts des forces de sécurité et demandent aux autorités de mettre en place un fonds public pour soutenir ces forces, notamment en leur fournissant des moyens de transport pour améliorer la sécurité de la ville.



La situation à Bébédjia souligne la nécessité d'un soutien accru aux forces de sécurité pour garantir la paix et la sécurité des citoyens face à l'augmentation des actes de vol.