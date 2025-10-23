Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Inspection des travaux de réhabilitation de la route Goudji-Djermaya-Massaguet


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur ALLAH MAYE Halina, a effectué ce jeudi 23 octobre 2025 une visite d'inspection des travaux de réhabilitation des routes Goudji-Djermaya et Djermaya-Massaguet, exécutés par les entreprises SOGEA SATOM et CGCOG, sous le contrôle de SAPHIR ENGINEERING.


Tchad : Inspection des travaux de réhabilitation de la route Goudji-Djermaya-Massaguet


  Cette troisième visite du Chef du Gouvernement sur cet axe s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des chantiers stratégiques pour le développement économique et social du Tchad, conformément au programme politique du Chef de l'État, le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO.

 
Satisfait de l'exécution des travaux, prévus pour s’achever en mars 2026, le Premier Ministre a encouragé les ingénieurs à maintenir un haut niveau de qualité et à respecter les délais.

 
Cette visite témoigne également de l’engagement du Premier Ministre à accélérer les chantiers de modernisation des infrastructures routières, lesquels s’inscrivent dans une volonté plus large de renforcer le réseau routier tchadien, avec un suivi régulier pour garantir des infrastructures durables au service de la croissance et du bien-être des citoyens.

 
Sur le chemin du retour, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur ALLAH MAYE Halina, a marqué un arrêt au complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djermaya. Il a encouragé les uns et les autres à travailler dans le respect des normes requises.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/10/2025

Tchad : Mister Tibi enflamme la scène urbaine tchadienne avec son titre « Djeké_djeké »

Tchad : Mister Tibi enflamme la scène urbaine tchadienne avec son titre « Djeké_djeké »

Tchad : à Ndjamena, lancement de la 3ème édition des Journées gastronomiques Tchad : à Ndjamena, lancement de la 3ème édition des Journées gastronomiques 23/10/2025

Populaires

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : le Tchad renforce ses partenariats en faveur du Plan «Tchad Connexion 2030»

23/10/2025

Diplomatie : le Tchad et l’Allemagne renforcent leur coopération

23/10/2025

Tchad : ouverture de la session de la commission d'attribution de terrain en zone urbaine (CATSU) à Moussoro

23/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter