Tchad : Inspection des travaux de réhabilitation de la route Goudji-Djermaya-Massaguet





Cette troisième visite du Chef du Gouvernement sur cet axe s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des chantiers stratégiques pour le développement économique et social du Tchad, conformément au programme politique du Chef de l'État, le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO.





Satisfait de l'exécution des travaux, prévus pour s’achever en mars 2026, le Premier Ministre a encouragé les ingénieurs à maintenir un haut niveau de qualité et à respecter les délais.





Cette visite témoigne également de l’engagement du Premier Ministre à accélérer les chantiers de modernisation des infrastructures routières, lesquels s’inscrivent dans une volonté plus large de renforcer le réseau routier tchadien, avec un suivi régulier pour garantir des infrastructures durables au service de la croissance et du bien-être des citoyens.





Sur le chemin du retour, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur ALLAH MAYE Halina, a marqué un arrêt au complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djermaya. Il a encouragé les uns et les autres à travailler dans le respect des normes requises.